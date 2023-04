Laval, Qc, und Cambridge, England (ots/PRNewswire) -Liminal BioSciences Inc. (NASDAQ: LMNL) ("Liminal BioSciences" oder das "Unternehmen") bestätigt, dass der Vorstand des Unternehmens (der "Vorstand") nach Börsenschluss am 4. April 2023 ein unverbindliches Angebot von Structured Alpha LP ("SALP") erhalten hat, in dem eine potenzielle Transaktion zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens, die SALP derzeit nicht besitzt, für 7,50 USD in bar pro Stammaktie (das "Angebot") skizziert wird. SALP besitzt derzeit 1.987.622 Stammaktien von Liminal BioSciences, was etwa 64,03 % der derzeit ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht.Der Vorstand des Unternehmens wird das Angebot prüfen, um die Vorgehensweise zu bestimmen, die seiner Meinung nach im besten Interesse des Unternehmens liegt. Es wurde ein Sonderausschuss der unabhängigen Mitglieder des Vorstands (der "Sonderausschuss") gebildet, der das Angebot und alle realisierbaren Alternativen, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen könnten, bewerten wird. Zum jetzigen Zeitpunkt hat der Sonderausschuss noch keine Entscheidungen oder Empfehlungen zu den Transaktionen, die Gegenstand des Angebots sind, getroffen. Die Aktionäre müssen zum jetzigen Zeitpunkt keine Maßnahmen in Bezug auf das Angebot ergreifen.Sollte eine Vereinbarung mit SALP in Bezug auf das Angebot erzielt werden, erwartet das Unternehmen, dass eine solche Transaktion unter Einhaltung der Verordnung 61-101 zum Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondergeschäften fallen würde, und dass der Abschluss einer solchen Transaktion mit der Verpflichtung einhergeht, eine offizielle Bewertung einzuholen und die Genehmigung einer Mehrheit der Minderheitsaktionäre des Unternehmens (als Aktionäre, die nicht mit SALP verbunden sind) zu erhalten.Das Unternehmen beabsichtigt, bei Bedarf aktualisierte Informationen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen bereitzustellen.Informationen zu Liminal BioSciences Inc.Liminal BioSciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im Entwicklungsstadium, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger und unverwechselbarer niedermolekularer Therapeutika konzentriert, die G-Protein-gekoppelte Rezeptorwege (GPCRs) modulieren. Das Unternehmen entwickelt eigene neuartige niedermolekulare therapeutische Kandidaten mit dem Ziel, die besten/ersten Therapeutika für die Behandlung von Stoffwechsel-, Entzündungs- und Fibrosekrankheiten zu entwickeln, für die ein erheblicher medizinischer Bedarf besteht. Dabei setzt das Unternehmen seine integrierte Plattform für die Arzneimittelentdeckung, seine Expertise in der medizinischen Chemie und sein tiefes Verständnis der GPCR-Biologie ein. Die Pipeline des Unternehmens besteht derzeit aus drei Programmen. Der für die klinische Entwicklung ausgewählte Kandidat LMNL6511, ein selektiver Antagonist für den GPR84 -Rezeptor, wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 mit einer klinischen Phase-1-Studie beginnen. Das Unternehmen entwickelt auch potenzielle OXER1-Antagonisten und GPR40-Agonisten, die sich beide im präklinischen Stadium befinden. Zusätzlich zu diesen Programmen prüft das Unternehmen weiterhin andere Entwicklungsmöglichkeiten, um seine Pipeline zu erweitern.Liminal BioSciences ist in Kanada und im Vereinigten Königreich tätig.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27 A des Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner aktuellen Fassung. Einige der zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen erkennbar. Aussagen, die nicht historischer Natur sind, einschließlich der Worte "antizipieren", "erwarten", "suggerieren", "planen", "glauben", "beabsichtigen", "schätzen", "anvisieren", "projizieren", "sollten", "könnten", "würden", "möglicherweise", "werden", "prognostizieren" und anderer ähnlicher Ausdrücke, dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Zu zukunftsgerichteten Aussagen gehört unter anderem das Angebot. Es kann nicht garantiert werden, dass das Angebot zu einem offiziellen Angebot führen wird oder dass ein solches Angebot letztendlich zu einer abgeschlossenen Transaktion führen wird. Diese Aussagen sind "zukunftsorientiert", da sie auf unseren aktuellen Erwartungen in Bezug auf die Märkte, in denen wir tätig sind, sowie auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen beruhen. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, wenn bekannte oder unbekannte Risiken unser Geschäft beeinträchtigen oder wenn sich unsere Prognosen oder Annahmen als unzutreffend erweisen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hier beschriebenen oder prognostizierten abweichen, gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit allgemeinen Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen. Eine detailliertere Bewertung dieser Risiken, Unsicherheiten und anderer Risiken, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von unseren aktuellen Erwartungen abweichen, finden Sie in den Einreichungen und Berichten, die das Unternehmen bei der U.S. Securities and Exchange Commission und der Canadian Securities Administrators getätigt hat, einschließlich im Jahresbericht über Formular 20-F für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2022, sowie in anderen Einreichungen und Berichten, die Liminal BioSciences von Zeit zu Zeit vornimmt und erstellt. Aufgrund solcher Risiken können wir nicht garantieren, dass eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage eintreten wird. Bisherige und potenzielle Investoren werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen und Schätzungen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, selbst wenn neue Informationen aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen verfügbar werden, es sei denn, dies ist aufgrund der geltenden Wertpapiergesetze und -vorschriften erforderlich.Unternehmenskontakt: Shrinal Inamdar, Stellvertretender Geschäftsführer, Investorenbeziehungen und Kommunikation, s.inamdar@liminalbiosciences.com, +1 450.781.0115; Medienkontakt: Kaitlin Gallagher, kgallagher@berrypr.com, + 1 212.253.8881View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/liminal-biosciences-bestatigt-den-erhalt-eines-unaufgeforderten-unverbindlichen-transaktionsangebots-301790890.htmlOriginal-Content von: Liminal BioSciences Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148085/5480897