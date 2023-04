In den letzten Jahren ist viel passiert. Kriege, Katastrophen, Klimawandel - sie alle haben Spuren auf unserem Planeten hinterlassen. Bei Google Earth lassen sich diese Veränderungen jetzt nachvollziehen. Die Erde verändert sich, seit sie existiert. In Milliarden von Jahren haben sich ganze Landmassen neu ausgerichtet und auch der Mensch hat sowohl einen positiven als auch einen negativen Einfluss auf das gehabt, was wir heute auf dem Planeten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...