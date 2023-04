EQS-News: Metalcorp Group S.A. / Schlagwort(e): Anleihe

Metalcorp Group ruft Inhaber der Anleihe 2017/2023 zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung auf



Luxemburg, 5. April 2023 - Wie am 30. März 2023 angekündigt, ruft die Metalcorp Group S.A. , ein weltweiter Dienstleister für die Beschaffung, die Produktion, den Abbau und die Vermarktung von Metallen und Mineralien, ihre Gläubiger der Anleihe 2017/2023 (ISIN: DE000A19MDV0) zur Stimmabgabe im Rahmen einer Abstimmung ohne Versammlung auf. Die Beschlussvorschläge beinhalten (i) die Zustimmung zur Ersetzung von Metalcorp Group S.A. als Emittentin der Schuldverschreibung 2017/2023 durch die FERRALUM METALS GROUP S.A., Luxemburg, welche die Bieterin für den Kauf des Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns ist, sowie die Ermächtigung des gemeinsamen Vertreters zur Unterzeichnung der befreienden Schuldübernahme hinsichtlich sämtlicher Verpflichtungen der Metalcorp Group aus den Schuldverschreibungen, (ii) die Anpassung des Zinssatzes seit 2. Oktober 2022 auf 9,0 % p.a. und die Umstellung auf quartalsweise Zinszahlungen, (iii) die Verlängerung der Laufzeit der Schuldverschreibung um drei Jahre bis zum 2. Oktober 2026 und den Verzicht auf die Teilrückzahlungen zum 31. März und 31. Mai 2023 sowie den Aufschub bis zum Fälligkeitstermin und (iv) die Änderung der Besicherung (Verpfändung der Geschäftsanteile der BAGR Non-Ferrous Group GmbH anstelle der Metalcorp Group S.A.).



Im Abstimmungszeitraum vom 20. April 2023 um 0:00 Uhr bis zum 24. April 2023 um 24:00 Uhr haben die Anleihegläubiger die Möglichkeit, ihre Stimme schriftlich abzugeben. Für einen Beschluss der Vorhaben ist ein Quorum von 50 % der ausstehenden Schuldverschreibungen erforderlich.



Die Aufforderung zur Stimmabgabe und weiterführende Unterlagen stehen auf der Webseite der Gesellschaft unter www.metalcorpgroup.com unter "Investor Area / Gläubigerabstimmung Anleihe 2017/2023" zum Download zur Verfügung. Die Veröffentlichung der Aufforderung zur Stimmabgabe im Bundesanzeiger erfolgte heute.



Über die Metalcorp Group S.A.:

Die Metalcorp Group ist ein diversifizierter, weltweiter Dienstleister in der Metall- und Mineralienindustrie, einschließlich Beschaffung, Vermarktung, Abbau und Verarbeitung solcher Produkte. Die Geschäftsaktivitäten sind aufgeteilt in den Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzern sowie in den Metall- & Konzentrat-Teilkonzern. Die Unternehmensanleihen 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) und 2017/2023 (ISIN: DE000A19MDV0) werden im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.



Für weitere Informationen:

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

+49 89 8896906-25

metalcorp@better-orange.de



Metalcorp Group S.A.

Anouar Belli

+352 2799 0145 55

abelli@metalcorpgroup.com



