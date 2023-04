Wise, ein Unternehmen, das Lösungen entwickelt, um Gelder weltweit auf optimale Weise zu transferieren und zu verwalten, meldet die Vereinbarung einer Kooperation mit Interactive Brokers (IBKR), einem automatisierten globalen E-Broker. Interactive Brokers hat die Technologie von Wise integriert, um seinen Kundinnen und Kunden bei der Einzahlung auf ihre Trading-Konten einen einfachen, komfortablen Service zu ermöglichen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230405005034/de/

Wise Platform currently partners with over 60 banks and major enterprises worldwide. (Graphic: Business Wire)

Diese Integration wird durch Wise Platform ermöglicht. Sie erlaubt es Banken und anderen Unternehmen, die globale Zahlungsinfrastruktur von Wise zu nutzen. Dadurch wird globales Anlegen einfacher als je zuvor, da die Kunden mit dem schnellen, einfachen Service bei Überweisungsgebühren Geld sparen, wenn sie Investments in 150 internationalen Märkten ihrer Wahl tätigen.

Interactive Brokers bietet seinen Kunden aus über 200 Ländern und Territorien die Möglichkeit, Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen, Fonds und andere Produkte über eine zentrale, einheitliche Plattform an 150 globalen Märkten zu handeln. Mit IBKR können Kunden Konten eröffnen und Vermögenswerte in bis zu 26 Währungen weltweit handeln, ohne mehrere Konten in verschiedenen Währungen eröffnen zu müssen.

Mit der heutigen Markteinführung können Kunden von Interactive Brokers nun auch die Option "Pay with Wise" (Mit Wise bezahlen) wählen. Dies ermöglicht es ihnen, ihre eigene Landeswährung zum echten Mittelkurs und ganz ohne versteckte Gebühren oder Aufschläge in eine von Interactive Brokers unterstützte Währung umzurechnen, ohne die IBKR-Plattform zu verlassen.

Darüber hinaus können die Kunden Überweisungen direkt vom Guthaben auf ihren verknüpften Wise-Konten tätigen. So erhalten die Empfänger ihr Geld in der gewählten Währung innerhalb von Sekunden; mehr als 50 Prozent aller weltweit über Wise getätigten Überweisungen sind Sofortüberweisungen, die in weniger als 20 Sekunden eintreffen.

Zusammen sorgen diese Funktionen dafür, dass die Überweisungsgebühren sinken und die Kunden von Interactive Brokers Geld zwischen ihren Bankkonten und ihren Trading-Konten schneller transferieren können.

Steve Naudé, Geschäftsführer von Wise Platform, äußerte sich dazu wie folgt:

"Durch unsere Integration mit Interactive Brokers erfolgt das Anlegen in ausländische Aktien über die IBKR-Plattform für Nutzer in aller Welt auf erschwingliche und schnelle Weise. Die Kunden sehen genau, wie viel sie für die Überweisung ihrer Geldbeträge in verschiedenen Währungen bezahlen müssen. Dies bedeutet mehr Sicherheit und eine höhere Rendite. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit IBKR, um unseren Kunden in aller Welt globale Investments zu ermöglichen."

Steve Sanders, Executive Vice President des Bereichs Marketing and Product Development von Interactive Brokers, kommentierte dies folgendermaßen:

"Interactive Brokers betreut mehr als zwei Millionen eigenständige Anleger und aktive Trader in über 200 Ländern und Territorien. Mit der Integration der Technologie von Wise können wir die Kontoführung in verschiedenen Landeswährungen anbieten. Dies ermöglicht eine stärkere Partizipation an den globalen Märkten, eine Diversifizierung der Anlagen und einen zusätzlichen Schutz vor regionalen wirtschaftlichen Unsicherheiten und das alles auf der einheitlichen Plattform von Interactive Brokers."

Wise Platform kooperiert mit mehr als 60 Banken und anderen Unternehmen aus aller Welt und ermöglicht es ihnen, die Technologie von Wise zu nutzen und die optimale Methode zum Überweisen, Empfangen und Verwalten von Geldern auf internationaler Ebene zu integrieren. Die Zusammenarbeit von Wise mit Interactive Brokers ist eine der umfangreichsten Kooperationen, die das Unternehmen bisher eingegangen ist.

***ENDE***

Hinweis für Redakteure

Über Wise Platform

Wise ist ein globales Technologieunternehmen, das Lösungen entwickelt, um Gelder weltweit auf optimale Weise zu transferieren. In den vergangenen zehn Jahren hat Wise ein völlig neues grenzüberschreitendes Zahlungsnetzwerk aufgebaut, das eines Tages den grenzenlosen Zahlungsverkehr für jeden und überall ermöglichen wird.

Dank Wise Platform können Großunternehmen und Banken die Technologie von Wise nutzen und diese optimale Methode, Gelder im internationalen Verkehr zu überweisen, zu empfangen und zu verwalten, in ihre bestehende Infrastruktur integrieren. Mit über 60 Partnern in aller Welt sparen Banken und andere Unternehmen dank Wise Platform Zeit und Geld, da diese ihren Kunden schnelle, kostengünstige, transparente und bequeme grenzüberschreitende Zahlungen anbieten können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230405005034/de/

Contacts:

Dulcie Everitt

dulcie.everitt@wise.com

Jessica Canter

jessica.canter@wise.com