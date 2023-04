EQS-Ad-hoc: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

05.04.2023 / 19:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

ZEAL Network SE: Tochtergesellschaft LOTTO24 AG erhält Erlaubnis zur Veranstaltung virtueller Automatenspiele (Games)



(Hamburg, 5. April 2023) Die LOTTO24 AG, eine Tochtergesellschaft der ZEAL Network SE, hat von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) die Erlaubnis zur Veranstaltung virtueller Automatenspiele im Internet (Games) erhalten.



Von diesem neuen Produkt erwartet ZEAL, nach erfolgreicher Prüfung der einzelnen Spiele durch die GGL sowie weiteren technischen Implementierungen, in der Aufbauphase im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz- und EBITDA-Beitrag auf Konzernebene (unter Berücksichtigung von Auswirkungen auf andere Produkte) im niedrigen einstelligen Millionenbereich, der bereits in der aktuellen Prognose berücksichtigt wurde. Der Umsatz- und EBITDA-Beitrag in den Folgejahren wird auch von der weiteren Entwicklung der Regulierungspraxis abhängen.



EBITDA bezeichnet das Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen.



Kontakt:

Frank Hoffmann

Investor Relations Manager

T: +49 (0)40 809036042

frank.hoffmann@zealnetwork.de



Ende der Insiderinformation



