Heidelberg (ots) -



Die Ermahnungen des Richters haben nicht viel geholfen. Juan Merchan hatte Donald Trump bei der Anklageverlesung eindringlich dazu aufgerufen, Äußerungen zu unterlassen, die Unruhe stiften. Doch schon am selben Abend hetzte der frühere US-Präsident wieder gegen die Justiz. Wie so oft gefällt sich Trump in der Opferrolle und präsentiert sich als verfolgter Kämpfer gegen korrupte Eliten. Und die amerikanischen Medien geben ihm dafür reichlich Raum.Doch auch wenn er bereits versucht, die weiteren Prozesse, die ihm drohen, in dieses Narrativ zu integrieren, dürften die Anklagen politisch nicht ohne Folgen bleiben. Spätestens, wenn es um schwerwiegende Vorwürfe wie Anstachelung zum Aufruhr geht, wird Trumps Ansehen bei den gemäßigten Wechselwählern weiteren Schaden nehmen. Bereits heute hat eine Mehrheit der Amerikaner das ständige Drama um den Ex-Präsidenten satt. Das sollten auch die Republikaner bedenken, die sich stets als Vorkämpfer für Recht und Ordnung präsentieren. Wenn sie nun beinahe unisono in Trumps Justiz-Schelte einstimmen, schaden sie damit nicht nur dem Vertrauen in den Rechtsstaat - sondern letztlich auch ihren Wahlchancen.



Pressekontakt:



Rhein-Neckar-Zeitung

Dr. Klaus Welzel

Telefon: +49 (06221) 519-5011



Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66730/5480929