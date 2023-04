Die neue Markenidentität betont die Fokussierung des Unternehmens auf die Sicherung der Online-Erfahrung mit einer speziell entwickelten, globalen Cloud-Sicherheitsplattform

Neustar Security Services firmiert jetzt unter dem Namen Vercara, einer neuen Marke, jedoch mit demselben gezielten Fokus auf die Sicherung der Online-Erfahrung für viele der weltweit größten Unternehmen. Im Mittelpunkt der neuen Identität, die Teil der Entwicklung des Unternehmens zu einer eigenständigen Einheit ist, steht die speziell entwickelte, globale Cloud-Sicherheitsplattform von Vercara. Die Plattform bietet eine Reihe von Schutzschichten, um die Online-Präsenz von Unternehmen vor Angriffen zu bewahren, unabhängig davon, wo die Angriffe ihren Ursprung haben oder worauf sie abzielen.

"Die Umbenennung in Vercara ist ein bedeutender Meilenstein in unserer Transformation, die durch Investitionen in das vorangetrieben wird, was für unsere Kunden am wichtigsten ist: neue und verbesserte Produkte und Dienstleistungen, höhere Netzkapazität und -leistung sowie eine erweiterte geografische Abdeckung", sagte Colin Doherty, CEO. "Wir sind bestrebt, unseren Kunden kontinuierlich ein überzeugendes, ansprechendes Erlebnis zu bieten, und dieser jüngste Schritt auf unserem Weg unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung erstklassiger Cloud-Sicherheitsprodukte und eines konkurrenzlosen 24/7-Kundensupports."

Vercara hat seine Anstrengungen zur Bereitstellung von branchenführenden Cloud-Sicherheitslösungen verdoppelt, die flexibel, leicht anpassbar, hoch skalierbar und herstellerunabhängig sind. Die Kunden profitieren von minimalem Aufwand und können sich so auf das Wachstum ihres Unternehmens konzentrieren. Der für Vercara charakteristische beratende und kooperative Ansatz ist in den Grundwerten des Unternehmens verankert und trägt entscheidend dazu bei, dass die Lösungen stets reaktionsschnell, optimal und auf die betrieblichen Abläufe der Kunden zugeschnitten sind. Das umfassende menschliche Wissen des Unternehmens ist nach wie vor unverzichtbar, wenn es darum geht, die Wirkung seiner branchenführenden Ultra-Produktlinie zu maximieren. Die Kunden haben wie gewohnt Zugang zu einem 24/7-Support durch erfahrene und hochspezialisierte Experten.

"Vercara hat sich mit seiner speziell entwickelten Cloud-Plattform, die von Niederlassungen auf der ganzen Welt unterstützt wird, bereits vom Markt abgehoben", fügte Stewart Bloom, Chairman des Board of Directors von Vercara, hinzu. "Es ist nur konsequent, dass sich das Unternehmen nun eine neue Identität gibt, die die Sorgfalt und Gründlichkeit widerspiegelt, mit der es seine Kunden, Partner und Mitarbeiter jeden Tag unterstützt. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Vercara-Team, bei der Innovation, Leistung und Service unangefochten im Vordergrund stehen."

Der neue Name setzt sich zusammen aus "verit" und "cara", lateinisch für "Wahrheit" und "geliebt". Das neue Logo besteht aus einem markanten, klaren "V", das durch die Kombination dynamischer, winkliger Flächen entsteht. In Kombination mit der Produktmarke "Ultra", was so viel bedeutet wie "darüber hinausgehen", ist das Ergebnis eine Verkörperung des unermüdlichen Engagements für den Schutz der wichtigsten Vermögenswerte der Kunden mit einer hoch angesehenen und vertrauenswürdigen Suite von Sicherheitsdiensten aus der Cloud.

Über Vercara

Vercara ist eine gezielt entwickelte, globale, Cloud-basierte Sicherheitsplattform, die mehrere Schutzschichten bietet, um die Online-Präsenz von Unternehmen zu sichern, unabhängig davon, wo potenzielle Angriffe ihren Ursprung haben oder worauf sie abzielen. Vercara bietet die leistungsstärksten Lösungen der Branche an, unterstützt in Form von beispiellosem Fachwissen und praktischer Beratung rund um die Uhr. Weltweit führende Marken verlassen sich auf Vercara, um ihre Netzwerke und Anwendungen vor Bedrohungen und Ausfallzeiten zu schützen. Die Cloud-basierten Dienste von Vercara sind sicher, zuverlässig und hoch verfügbar und sorgen dafür, dass Unternehmen und ihre Kunden jeden Tag außergewöhnliche Interaktionen erleben. Das unternehmenskritische Sicherheitsportfolio von Vercara, das sich in den weltweit am stärksten regulierten Branchen mit hohem Datenverkehr bewährt hat, bietet seinen Global-5000-Kunden und darüber hinaus erstklassige DNS-, Anwendungs- und Netzwerksicherheitsdienste (einschließlich DDoS und WAF). Weitere Informationen finden Sie unter Vercara.com.

