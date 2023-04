Die Aka-Ag-Tochter des Southern Ute Growth Fund wird Eigenkapitalpartner bei Panda Biotechs Panda High Plains Hemp Gin

Panda Biotech gibt eine bahnbrechende Partnerschaft zwischen dem Panda High Plains Hemp Gin (PHPHG) Projekt und dem Southern Ute Indian Tribe Growth Fund (Growth Fund) bekannt. Der Growth Fund ist im Besitz des Southern Ute Indian Tribe, eines staatlich anerkannten Stammes. Die strategische Allianz wurde mit Aka-Ag, LLC, einer Tochtergesellschaft des Growth Fund, geschlossen.

Die Investition ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum für Q4 2023 erwarteten Start von PHPHG. PHPHG befindet sich in Wichita Falls, Texas, und ist auf dem besten Weg, das größte Hanfverarbeitungszentrum in den Vereinigten Staaten und eine der größten industriellen Hanfverarbeitungsanlagen der Welt zu werden.

Präsidentin Dixie Carter sagt über den Deal: "Panda Biotech hätte keinen besseren Partner für unser erstes Projekt, den Panda High Plains Hemp Gin, auswählen können. Der Southern Ute Indian Tribe und seine Tochtergesellschaften bringen zahlreiche strategische Möglichkeiten in diese voraussichtlich erfolgreiche, langfristige Partnerschaft ein."

Der Stamm der Southern Ute-Indianer ist der erste indianische Stamm in der Nation, der ein "AAA"-Kreditrating erhalten hat, das dieser sich durch jahrelange solide Führung und erfolgreiche und umsichtige Geschäftstransaktionen verdient hat. Der Growth Fund, die Geschäftsabteilung des Southern Ute Indian Tribe, hat sich zum Ziel gesetzt, umweltbewusste Investitionsmöglichkeiten durch Aka zu unterstützen. Da Hanf eine bewährte, nachhaltigere ökologische Option als andere Textilfasern darstellt, teilt die Aka-Ag-Abteilung des Growth Funds die Vision von Panda Biotech für PHPHG und das revolutionäre Potenzial der natürlichen Hanffaser.

Shane Seibel, Geschäftsführer von Growth Fund, fügte hinzu: "Growth Fund fühlt sich geehrt, mit Panda Biotech beim PHPHG-Projekt zusammenzuarbeiten. The Tribe und Panda sind seit Jahrzehnten erfolgreich in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig. Wir sehen die PHPHG-Investition als eine ergänzende und strategische Partnerschaft, die mit unseren Unternehmenswerten übereinstimmt und zu einem Unternehmen führt, das nachhaltige Lösungen für die Zukunft bereitstellt."

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Industriehanf erhebliche Mengen an Kohlendioxid bindet und für seinen Anbau deutlich weniger Wasser, Herbizide, Fungizide und Pestizide benötigt als die meisten Pflanzen, die in der Textilherstellung verwendet werden. Auch die Textilindustrie ist auf das Engagement von PHPHG aufmerksam geworden. Zahlreiche führende Unternehmen der Branche, darunter zahlreiche globale Marken und Top-Spinnereien auf der ganzen Welt, sind auf eine mögliche Partnerschaft mit Panda zugegangen.

Bis heute wurden etwa 95 Prozent der benötigten Hanfverarbeitungsanlagen hergestellt, von denen der größte Teil an die 500.000 Quadratmeter große Anlage in Wichita Falls geliefert wurde. PHPHG wird voraussichtlich im 4. Quartal dieses Jahres betriebsbereit sein.

Die PHPHG-Anlage wird nur Hanfstroh aus US-Anbau verarbeiten. Panda hat Verträge mit Erzeugern für die Anbausaison 2023 abgeschlossen und stellt den Landwirten Saatgut zur Verfügung. Das verfügbare Saatgut hat sich in der Region um Wichita Falls als erfolgreich erwiesen. Für weitere Informationen und Anfragen von Landwirten besuchen Sie bitte www.pandabiotech.com.

ÜBER PANDA BIOTECH

Das in Dallas, Texas, ansässige Unternehmen Panda Biotech, LCC, ist ein Pionier in der aufstrebenden Hanffaser- und Zelluloseindustrie. Die Führung von Panda Biotech verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung, Finanzierung, dem Bau und dem Betrieb großer Infrastrukturanlagen im Bereich der sauberen Energie. Sie haben 22 Projekte mit einem Investitionsvolumen von etwa 12 Milliarden Dollar entwickelt. Derzeit entwickelt das Unternehmen groß angelegte Anlagen zur industriellen Hanfgewinnung. Die erste Anlage von Panda, die Panda High Plains Hemp Gin LLC (PHPHG) in Wichita Falls, TX, wird im vierten Quartal 2023 in Betrieb gehen. Es wird die größte Anlage zur Hanfverarbeitung und mechanischen Baumwollverarbeitung in der westlichen Hemisphäre sein. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.pandabiotech.com und @pandabiotech auf Instagram, Twitter oder LinkedIn.

ÜBER SOUTHERN UTE GROWTH FUND

Der Southern Ute Growth Fund hat seinen Sitz in Colorado auf der Southern Ute Indian Reservation und verwaltet das florierende und vielfältige Geschäftsportfolio des Southern Ute Indian Tribe. Der Growth Fund hat die Aufgabe, den wirtschaftlichen Wohlstand des Stammes und seiner Mitglieder zu fördern, indem er die Geschäfte des Stammes verantwortungsvoll führt und neue Wachstumsmöglichkeiten mit Umsicht entwickelt. Der Southern Ute Growth Fund umfasst die Red Willow Production Company, Red Cedar Gathering Company, GF Properties Group, GF Ventures, GF Private Equity, Aka Energy Group und Aka-Ag. Der Southern Ute Tribe wurde als erster indianischer Stamm mit einem "AAA"-Rating für Anleihen mit allgemeiner Sicherheitspflicht ausgezeichnet.

