Der Anteilsschein von T-Mobile US notiert am Mittwoch ein wenig fester. Der jüngste Kurs betrug 149,88 US-Dollar. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von T-Mobile US: Das Papier weist gegenwärtig eine Verteuerung von 2,44 Prozent auf. Gegenüber dem Schlusskurs von gestern gewann das Wertpapier 3,57 US-Dollar hinzu.

