Aiosyn, ein medizinisches Softwareunternehmen, das KI-gestützte Pathologielösungen entwickelt, hat zusammen mit Pathomation und dem Radboud Universitaet Nijmegen Medical Center eine Förderung in Höhe von 1,6 Mio. von Eurostars erhalten, um die Entwicklung einer KI-Algorithmus-Suite für den Bereich der renalen Diagnostik zu beschleunigen. Das Projekt AWAKE (AI-powered Workflow for Assisted KidnEy diagnostics) wird die erste KI-gestützte Lösung für Nierendiagnostik und klinische Studien auf den Markt bringen. AWAKE wird außerdem die Pathomation-Software-Suite mit dem Ziel weiterentwickeln, eine offene und herstellerneutrale Software-Plattform für die digitale Pathologie zu entwickeln, die mehrere KI-Module wie z. B. Workflow- und klinische Diagnosetools enthält.

Jeroen van der Laak, Professor am Radboud University Medical Center und CSO von Aiosyn, kommentierte: "Ich freue mich, dass wir bald mit dem Eurostars-Projekt AWAKE beginnen können, das ein Sprungbrett für KI-Lösungen zur Analyse von Biopsien aus transplantierten Nieren sein wird. Dies wird uns helfen, die Therapien für diese Patienten genauer abzustimmen, und könnte dazu führen, dass der Verlust transplantierter Organe in Zukunft geringer ausfällt.

Weltweit sind 850 Millionen Menschen von einer chronischen Nierenerkrankung (CKD) betroffen. Im Endstadium einer CKD ist eine Nierenersatztherapie (RRT) wie z. B. Dialyse oder eine Nierentransplantation erforderlich. Jüngste Untersuchungen zeigen, dass sich die Zahl der Patienten, die eine RRT benötigen, bis 2030 auf 5,4 Millionen verdoppeln wird (1), was den Bedarf an neuen Therapien und einer Verbesserung des Erfolgs bestehender Maßnahmen unterstreicht.

Die Analyse einer Nierenbiopsie ist häufig erforderlich, um die Therapiewahl zu erleichtern und die Wirksamkeit zu überwachen, was wichtig ist, um den Erfolg der RRT zu steigern und das Allotransplantat zu erhalten. Die derzeit verwendete Banff-Klassifikation für die Analyse von Nierenbiopsien weist jedoch eine beträchtliche Variabilität bei den Beobachtern auf, ist überwiegend qualitativ und zeigt in Schlüsselbereichen eine mangelnde Granularität, was die Bewertung der Biopsie erschwert. Im Rahmen von AWAKE wird Aiosyn KI-gestützte Nierenalgorithmen entwickeln und validieren sowie eine quantitative und objektive Lösung für die Bewertung von Läsionen anbieten. Diese Instrumente sollen die Fähigkeit der Pathologen verbessern, pathologische Prozesse zu erkennen und zu charakterisieren. Sie haben zudem das Potenzial, klinische Versuche und translationale Studien zur Arzneimittelentwicklung zu verbessern.

Rudy Hovelinck, CEO von Pathomation, erklärte: "Das kombinierte Know-how einer führenden akademischen Forschungsgruppe, eines KI-Unternehmens und eines etablierten Anbieters von Bildverwaltungssoftware (IMS) in AWAKE wird eine solide Grundlage für die erfolgreiche Durchführung des Projekts bilden. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Zusammenarbeit einen reibungslosen Übergang von der Forschung zu einer Routineanwendung gewährleisten wird, die allen Laboren zur Verfügung steht, da Pathomation eine universelle, offene KI-IMS-Plattform aufbauen möchte, die mit den Arbeitsabläufen und der Qualitätskontrolle im Labor verknüpft ist."

Die Kidney-KI-Suite von Aiosyn zur assistierten Analyse von Nierenbiopsien wird vollständig in bestehende digitale Pathologie-Workflows wie z. B. PMA.core von Pathomation integriert. Die KI-gestützte Lösung soll einen großen Fortschritt bei der Beurteilung und dem Krankheitsmanagement von Nierentransplantationspatienten weltweit bringen.

Über Aiosyn

Aiosyn ist ein niederländisches Unternehmen für Medizinsoftware, das KI-gestützte Pathologielösungen entwickelt, die in die üblichen Pathologie-Workflows integriert werden. Das Team von Aiosyn verfügt über mehr als 20 Jahre Forschungserfahrung auf dem Gebiet der Pathologie und kommt aus der pathologischen Praxis.

Über Pathomation

Pathomation ist ein führender Innovator von Softwarelösungen im Bereich der digitalen Pathologie und bietet Softwarelösungen mit Schwerpunkt auf Kommunikations- und Interoperabilitätslösungen für Endanwender an.

Über das Radboud Universitaet Nijmegen Medical Center

Das Radboud Universitaet Nijmegen Medical Center ist ein Universitätsklinikum für Patientenversorgung, Forschung und Lehre in Nijmegen. Das Radboud Universitaet Nijmegen Medical Center strebt danach, bei der Gestaltung der Gesundheit und des Gesundheitswesens der Zukunft eine Vorreiterrolle einzunehmen.

Über Eurostars

Eurostars ist das größte internationale Finanzierungsprogramm für KMU, die an F&E-Projekten zur Entwicklung innovativer Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen für die Vermarktung mitarbeiten möchten. Eurostars ist Teil der Europäischen Partnerschaft für innovative KMU. Die Partnerschaft wird von der Europäischen Union über Horizon Europe kofinanziert.

Quellen

1. Liyanage, T., Ninomiya, T., Jha, V., Neal, B., Patrice, H. M., Okpechi, I., ... Perkovic, V. (2015). Worldwide access to treatment for end-stage kidney disease: a systematic review. The Lancet, 385(9981), 1975-1982.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230405005010/de/

Contacts:

Anna Correas, Marketing Communications Specialist bei Aiosyn

contact@aiosyn.com

Rudy Hovelinck, CEO Pathomation

info@pathomation.com