Bed Bath & Beyond steht kurz vor der Insolvenz. Der US-Einzelhändler hat wegen schlechter Geschäfte akute Probleme, seine Regale zu füllen. Viele Lieferanten haben Medienberichten zufolge bereits ihre Kreditkonditionen verschärft oder akzeptieren nur noch Vorkasse. Um dieses Problem zu lösen, hat der Konzern nun eine neue Partnerschaft geschlossen, doch die Anleger bleiben skeptisch.Konkret hat Bed Bath & Beyond eine Zusammenarbeit mit Hilco Global bekanntgegeben, um neue Ware in die Regale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...