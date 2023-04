Abgesehen vom Dow Jones haben die US-Börsen am Mittwoch an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Schwache Daten des privaten Jobdienstleisters ADP und die Stimmung im Dienstleistungssektor trugen zu den wieder zunehmenden Konjunktursorgen bei. Auch mögliche Zinserhöhungen bleiben unter Anlegern ein Thema. In diesem Umfeld waren besonderes defensive Aktien gefragt.Der ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor sackte überraschend deutlich ab, wenngleich er immer noch über der Wachstumsschwelle von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...