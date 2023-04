Sony arbeitet wohl an einem Playstation-Handheld mit dem Codenamen Q Lite. Entsprechende Gerüchte hat jetzt ein Insider bestätigt - und Details genannt. So soll das Gerät einem Controller ähneln und für Remote Play mit der PS5 ausgelegt sein. In den vergangenen Tagen waren Gerüchte aufgetaucht, dass Sony an einer neuen tragbaren Konsole arbeiten soll. Bekommen Playstation Portable und Vita also einen ...

