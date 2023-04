Technology Holdings, eine globale Boutique-Investmentbank mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum, freut sich bekannt zu geben, dass sie als exklusiver Finanzberater beim Verkauf von Humans4Help, einem führenden Spezialisten für Automatisierung, KI Data Science und Enterprise Service Management, an Alan Allman Associates fungiert hat.

Humans4Help wurde 2018 von Lila Benhammou gegründet und hat seine Zentrale in Frankreich. Das Unternehmen ist ein führender Spezialist für Automatisierung, KI Data Science und Enterprise Service Management mit plattformübergreifenden Automatisierungsfähigkeiten, einschließlich UiPath, Freshworks, Automation Anywhere, Blue Prism, Kofax, ABBYY und ServiceNow.

Über eine Kombination aus einem Onshore- und einem Nearshore-Bereitstellungsmodell zwischen Frankreich, Marokko und Madagaskar bietet das Humans4Help-Team aus hocherfahrenen Beratern unschätzbare Einblicke, optimiert den Datenfluss und unterstützt Kunden bei ihrer digitalen Transformation. Ihre hochmoderne Suite proprietärer IP mit einem vertikalen Fokus auf Schlüsselsektoren wird von Kunden genutzt, um das Wachstum zu beschleunigen und Prozesse zu optimieren.

Mit der Akquisition von Humans4Help baut Alan Allman Associates seine Fähigkeiten in den Bereichen KI und Automatisierung weiter aus, stärkt seine Strategie der starken, hochspezialisierten Marken und erweitert seine Reichweite in Europa und Nordafrika.

"Technology Holdings war ein hervorragender Berater für uns sie zeigten ein unvergleichliches Verständnis des Käuferkreises für Automatisierung, KI und Data Science sowie Technologiedienstleistungen und verfügten über einen hervorragenden Zugang zu strategischen Käufern und Investoren in Frankreich und international. Wir sind sehr froh, dass wir mit Alan Allman Associates den richtigen strategischen Partner für die nächste Wachstumsphase von H4H gefunden haben, der diese Versprechen einlöste und dabei ein bemerkenswertes Maß an Professionalität an den Tag legte. Wir sind dem gesamten Team von Technology Holdings für seinen Fleiß, sein Engagement und seine Unterstützung während des gesamten Prozesses dankbar." Said Lila Benhammou, Founder CEO of Humans4Help.

Vivek Subramanyam, der Gründer und CEO von Technology Holdings, sagte: "Wir sind hocherfreut, diese Transaktion im Bereich der KI und Automatisierung abgeschlossen zu haben. Dies ist unsere 10. KI und Data Science-Transaktion und die 6. ServiceNow-Transaktion, welche unsere umfassende Expertise in diesem Bereich unterstreicht. Dies ist auch unsere 10. Transaktion in Frankreich. Wir freuen uns über das für das Unternehmen erzielte Ergebnis und sind gespannt auf die Möglichkeiten, die Humans4Help in Kombination mit Alan Allman Associates vor sich hat".

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230405005741/de/

Contacts:

Kate Geary

Senior Marketing Manager

E-Mail: kate@technologyholdings.com