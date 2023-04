Der Krieg in der Ukraine tobt nun bereits seit über einem Jahr, ein Ende ist weit und breit nicht in Sicht. Im Gegenteil, während Friedensgespräche und eine diplomatische Lösung für Viele die favorisierte Lösung wären, setzt die Politik weiterhin auf Aufrüstung und der Lieferung von schweren Waffen. Einer der Hauptprofiteure ist der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall, der es durch den Kursanstieg seiner Aktie in Höhe von 190% seit dem Beginn der Invasion Russlands sogar in das höchste deutsche Börsensegment DAX schaffte. Trotz eines durchgängig guten News Flow mit neuen Aufträgen, Kooperationen und dem Bau eines Wartungszentrums in Rumänien konnte das Allzeithoch bei 281,30 EUR nicht mehr gehalten werden. Mit Blick auf das Chartbild könnte dies eine längere Korrektur nach sich ziehen.

