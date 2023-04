DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen von Rezessionssorgen gebremst

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Abermals schwache Konjunkturdaten aus den USA heizen die Rezessionsdiskussion am Donnerstag an den asiatischen Börsen an und belasten die Kurse. Selbst positive Daten aus China ändern an den Rezessionssorgen wenig, denn auch die chinesischen Aktienmärkte schaffen den Sprung ins Plus nicht. Gleichwohl stützt der Umstand, dass sich bei chinesischen Dienstleistern die Geschäftsaktivität im März verbessert hat. Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor kletterte deutlicher in den Expansionsbereich und erreichte den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Doch nach dem Feiertag zur Wochenmitte preisen die Börsen in China die regionalen Vortagesverluste mit ein.

Angesichts der Rezessionsängste drehen die Notenbanken nicht mehr so aggressiv an der Zinsschraube, womit sie den Konjunkturpessimisten aber in die Karten spielen. Nachdem die Leitzinsen am Vortag in Neuseeland unerwartet kräftig angehoben worden sind, überrascht die indische Notenbank am Donnerstag mit einer Bestätigung des Leitzinses. Erwartet wurde eigentlich ein Zinsschritt um 25 Basispunkte. Der Sensex dreht mit der Schlagzeile moderat ins Minus.

China-Börsen unverändert - Japan wieder schwach

In China erholen sich die Kurse nach den positiven Daten: Der Schanghai-Composite zeigt sich ebenso unverändert wie der HSI in Hongkong. Beide Indizes hatten im frühen Tagesverlauf Abschläge verbucht. Die CICC-Analysten sehen den chinesischen Aktienmarkt auf dem Festland im April gut unterstützt, da die konjunkturelle Erholung weiter Fahrt aufnehme. Technologie- und Immobilienwerte bremsen den Markt in Hongkong.

Der Nikkei-225 zählt wie schon am Vortag mit einem Abschlag von 1,3 Prozent auf 27.450 Punkte zu den schwächsten Indizes der Region. Der mit den Rezessionssorgen gestiegene Yen, der als vermeintlich sicherer Hafen von Anlegern angesteuert wird, drückt die Kurse in Japan. Mit minus 1,2 Prozent zeigt sich der Kospi in Südkorea ähnlich schwach. Halbleiter- und Batterietitel führen das Feld der Verlierer an. Beide Branchen dürften leiden, sollten die USA in die Rezession abgleiten.

Das Schwergewicht Samsung Electronics gibt vor dem Zahlenausweis am Freitag 1,1 Prozent ab, SK Hynix 0,8 Prozent. Posco sinken um 2,2 Prozent, das Unternehmen investiert in die Expansion des Geschäfts mit Batteriegrundstoffen. Wie jüngst die australische Notenbank und nun auch die indische dürfte die Bank of Korea ihren Leitzins in der kommenden Woche unangetastet lassen, so die Hoffnungen des Marktes.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.203,70 -0,5% +2,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.455,33 -1,3% +6,6% 08:00 Kospi (Seoul) 2.466,00 -1,2% +10,3% 08:00 Schanghai-Comp. 3.311,08 -0,0% +7,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.264,86 -0,0% +2,6% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.301,64 -0,5% +1,8% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.417,45 -0,8% -4,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,0893 -0,1% 1,0907 1,0955 +1,8% EUR/JPY 142,90 -0,2% 143,21 143,96 +1,8% EUR/GBP 0,8752 -0,0% 0,8754 0,8765 -1,1% GBP/USD 1,2446 -0,1% 1,2461 1,2499 +2,9% USD/JPY 131,18 -0,1% 131,29 131,42 +0,0% USD/KRW 1.318,52 +0,2% 1.316,54 1.310,58 +4,5% USD/CNY 6,8810 +0,0% 6,8798 6,8798 -0,3% USD/CNH 6,8844 -0,0% 6,8854 6,8704 -0,6% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8496 7,8498 +0,5% AUD/USD 0,6697 -0,4% 0,6722 0,6724 -1,7% NZD/USD 0,6294 -0,4% 0,6317 0,6349 -0,9% Bitcoin BTC/USD 28.108,37 -0,3% 28.191,46 28.545,08 +69,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,06 80,61 -0,7% -0,55 -0,5% Brent/ICE 84,43 84,99 -0,7% -0,56 -0,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.012,71 2.020,84 -0,4% -8,14 +10,4% Silber (Spot) 24,86 25,03 -0,7% -0,17 +3,7% Platin (Spot) 1.005,53 1.002,00 +0,4% +3,53 -5,9% Kupfer-Future 4,01 3,99 +0,7% +0,03 +5,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

April 06, 2023 00:57 ET (04:57 GMT)

