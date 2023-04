EQS-Media / 06.04.2023 / 09:24 CET/CEST

Finanzielle Freiheit: Geld verdienen und Geld sparen sind gleichermaßen wichtig! Quelle: https://unsplash.com/de/fotos/SoT4-mZhyhE Ein erklärter Wunsch der Menschen ist seit jeher die finanzielle Freiheit. Viele suchen deshalb möglichst gut bezahlte Jobs, um jeden Monat ihre Rechnungen zu begleichen und sich keine Geldsorgen machen zu müssen. Dabei hilft es zusätzlich, nicht nur Geld zu verdienen, sondern auch zu sparen. Es hat gute Gründe, warum Schnäppchenportale wie Mein Deal immer mehr in Mode kommen. Überflüssige Ausgaben zu vermeiden, setzen sich immer mehr Verbraucher ans Ziel. Aber reicht das, um wirklich finanziell frei zu sein? Verspricht ein gutes Einkommen Freiheit oder steckt hinter der Definition etwas anderes? Diese Frage soll nachfolgend ein wenig genauer beantwortet werden. Finanziell frei sein - was bedeutet das eigentlich? Um sich selbst als finanziell frei zu bezeichnen ist ein Status nötig, der die Deckung aller Kosten ermöglicht. Ob das Geld dabei durch erspartes Vermögen bereitsteht oder ob Zinsen und Renditen zu den Einkünften gehören, spielt keine Rolle. Entscheidend für die Definition ist, dass keine Abhängigkeit von einem Arbeitgeber und regelmäßigen Einkünften besteht. Auf persönlicher Ebene lässt sich finanzielle Freiheit aber sehr viel feiner definieren. Für den einen ist Reichtum die Grundvoraussetzung und das erstrebte Ziel im Leben. Andere wiederum fühlen sich sogar dann schon frei, wenn sie zusätzlich zu geregelten Einkünften eine finanzielle Sicherheit angespart haben. In der Finanzwelt lässt sich die persönliche Situation auf fünf Ebenen definieren: Finanziell abhängig: Die meisten Menschen sind finanziell abhängig. Sie verfügen über wenige Ersparnisse und haben nicht genug Geld, um Träume und Wünsche zu verwirklichen.

Die meisten Menschen sind finanziell abhängig. Sie verfügen über wenige Ersparnisse und haben nicht genug Geld, um Träume und Wünsche zu verwirklichen. Finanziell abgesichert: Dieser Status besagt, dass die Ersparnisse auch für eine große Anschaffung reichen und dass bei einem Arbeitsausfall das reduzierte Einkommen einige Monate lang kompensierbar ist. Lebenslang reicht das Vermögen aber nicht aus, um davon leben zu können.

Dieser Status besagt, dass die Ersparnisse auch für eine große Anschaffung reichen und dass bei einem Arbeitsausfall das reduzierte Einkommen einige Monate lang kompensierbar ist. Lebenslang reicht das Vermögen aber nicht aus, um davon leben zu können. Finanziell unabhängig: Die Einkünfte reichen aus, um ein gutes und erstrebenswertes Leben zu führen und zusätzlich weiteres Geld zu sparen. Durch Immobilienbesitz, Festgeld und Aktiendepots kommt weiteres Einkommen, unabhängig vom Arbeitsplatz hinzu.

Die Einkünfte reichen aus, um ein gutes und erstrebenswertes Leben zu führen und zusätzlich weiteres Geld zu sparen. Durch Immobilienbesitz, Festgeld und Aktiendepots kommt weiteres Einkommen, unabhängig vom Arbeitsplatz hinzu. Finanziell frei (gering): Es ist genug Kapital vorhanden, um mit einem bescheidenen Lebensstil das Rentenleben zu beginnen. Für größere Wünsche und Träume bleibt bei diesem Status aber noch nicht genug Geld übrig.

Es ist genug Kapital vorhanden, um mit einem bescheidenen Lebensstil das Rentenleben zu beginnen. Für größere Wünsche und Träume bleibt bei diesem Status aber noch nicht genug Geld übrig. Finanziell frei (voll): Durch Investitionen und Ersparnisse haben sich finanziell freie Menschen ein Vermögen erarbeitet, mit dem sie die Kosten eines gehobenen Lebensstandards decken können. Sie sind nicht mehr auf Arbeit angewiesen und können "praktisch" in Rente gehen. Freiheit durch sparen - die Kunst des Frugalismus Durch die gezielte Reduktion der Ausgaben und die Investition der ersparten Summe in Anlagen ist es möglich, langfristig finanziell frei zu werden. Diese Bewegung und der Gedanke dahinter wird als Frugalismus bezeichnet. Wer mehr darüber wissen möchte, findet im nachfolgenden Video spannende Einblicke in das Leben von Frugalisten und ihre Beweggründe: Sparsames Leben für die finanzielle Freiheit Geld zu sparen wird von Frugalisten nicht als "Einschränkung" oder "Negativität" gesehen, sondern stattdessen als Bereicherung des eigenen Lebens. Minimalismus und ein einfacher Lebensstil tragen dazu bei, dass größere Summen jeden Monat angelegt werden können. Das Bestreben ist es, später einmal so viel Vermögen anzuhäufen, dass finanziell freies Leben möglich ist. Hier nur ein paar Ansätze zur Lebensweise von Frugalisten: Unnötige Gegenstände entsorgen: Waren "Dinge" im alltäglichen Leben früher noch überlebensnotwenig, geschieht ein Großteil der Anschaffungen heute zum Selbstzweck. Frugalisten setzen darauf, ihren Lebensstil zu minimieren. Dabei werden beispielsweise alle Gegenstände entsorgt, die innerhalb eines Monats nicht zum Alltagsgebrauch gehören.

Waren "Dinge" im alltäglichen Leben früher noch überlebensnotwenig, geschieht ein Großteil der Anschaffungen heute zum Selbstzweck. Frugalisten setzen darauf, ihren Lebensstil zu minimieren. Dabei werden beispielsweise alle Gegenstände entsorgt, die innerhalb eines Monats nicht zum Alltagsgebrauch gehören. Sparen und anlegen: Um finanziell frei zu werden, setzen Frugalisten auf möglichst frühzeitige Kapitalanlagen. Das lässt sich am folgenden Beispiel sehr gut veranschaulichen. Verdienen zwei Personen jeweils 5.000 Euro, legt der Mensch mit dem durchschnittlichen Lebensstil davon vielleicht 1.000 Euro an. Der Frugalist hingegen nutzt diese 1.000 Euro zum Leben und legt 4.000 Euro an. Er gelangt schneller zur finanziellen Freiheit und kann mit einem sparsamen Lebensstil frei von Arbeit und Einkommen sein Leben bestreiten.

Um finanziell frei zu werden, setzen Frugalisten auf möglichst frühzeitige Kapitalanlagen. Das lässt sich am folgenden Beispiel sehr gut veranschaulichen. Verdienen zwei Personen jeweils 5.000 Euro, legt der Mensch mit dem durchschnittlichen Lebensstil davon vielleicht 1.000 Euro an. Der Frugalist hingegen nutzt diese 1.000 Euro zum Leben und legt 4.000 Euro an. Er gelangt schneller zur finanziellen Freiheit und kann mit einem sparsamen Lebensstil frei von Arbeit und Einkommen sein Leben bestreiten. Intelligenter Konsum: Auch Frugalisten konsumieren, allerdings nur nach sorgfältiger Abwägung. Spontankäufe sind ihnen zuwider und auch unnötige Einkäufe vermeiden sie. Bei nicht abwendbaren Bedürfnissen werden Preise verglichen und günstige Angebote genutzt. Dabei setzen viele Frugalisten heute auch auf Nachhaltigkeit und achten darauf, woher das erworbene Gut stammt. Der Weg zum Ziel - wie können Menschen finanziell frei werden? Finanzielle Freiheit ist nichts, was mit einem Fingerschnippen realisiert werden kann. Es gibt auch kein "Geheimrezept", das sich auf jede Person übertragen lässt. Die einen erlangen finanzielle Freiheit durch Immobilien, die anderen setzen auf Anleihen und leben von der Rendite. Realistisch lässt sich dieser Wunsch aber nur dann umsetzen, wenn einerseits Geld verdient und andererseits gespart wird. Das nachfolgende 4-Stufen-Konzept kann als wertvoller Ansatz dienen, um langfristig finanziell unabhängig und später frei zu sein. Die Basis-Analyse - wo beginnt die Reise zur finanziellen Freiheit? Zu den wichtigsten Basics gehört ein langfristiger Finanzplan , den auch die Verbraucherzentrale empfiehlt. Hier gilt es Faktoren festzuhalten, die einen Einfluss auf die weitere Planung haben: Gibt es bereits zurückgelegtes Geld?

Lassen sich Fixkosten durch das Gehalt decken?

Sind Rücklagen vorhanden bzw. gibt es Geldquellen mit späterem Auszahlungstermin?

Welche Rechnungen/Kredite sind offen? Mit einer Einnahmen- und Ausgabenliste lässt sich ein exakter Status festlegen, der dann als Basis für den weiteren Weg genutzt wird. Die Zielsetzung - genaue Pläne erfordern exakte Ziele Wenn die Ist-Situation analysiert ist, geht es um die persönliche Definition von finanzieller Freiheit. Jeder Mensch hat andere Wünsche. Der eine träumt von einem minimalistischen Leben ohne auf Einkommen angewiesen zu sein. Der nächste möchte sich sein Traumhaus kaufen und so viel Geld sparen, dass er die Welt bereisen kann. Realismus spielt bei der Zielsetzung eine wichtige Rolle, denn ein zu langer Weg kann demotivierend wirken. Wer nicht gerade im Lotto gewinnt, wird in der Regel nicht über Nacht zum Millionär. Um die eigenen Ziele aber dennoch langfristig zu verfolgen, sind Zwischenstopps (einmal pro Jahr oder seltener) sinnvoll, um die eigene Lust am Sparen nicht zu verlieren! Rücklagen vor Investitionen schaffen - für Notsituationen gerüstet sein In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass nur die wenigsten Menschen wirklich Rücklagen gebildet haben, um sich selbst abzusichern. Dabei sollte als klares Ziel definiert sein, erst Rücklagen zu bilden und dann zu investieren. Durch ungeplante Ereignisse kann immer ein spontaner Geldbedarf entstehen. Ob ein defektes Auto, eine ausgelaufene Waschmaschine oder eine teure Behandlung beim Tierarzt - die Rücklagen sind für genau solche Ereignisse vorhanden. Um dennoch Zinsen zu generieren, ist ein Tagesgeldkonto empfehlenswert. Es bringt mehr als ein klassisches Girokonto, hält das Geld aber trotzdem verfügbar. Wie hoch die Rücklagen sein sollten, richtet sich nach dem individuellen Bedarf. Familien benötigen höhere Summen als Einzelpersonen. Grundsätzlich sollte es aber immer möglich sein, von den Rücklagen bis zu sechs Monate ohne zusätzliches Einkommen leben zu können. Investieren, um Vermögen zu generieren - Geld arbeitet effektiv Im vierten Schritt geht es dann darum, das vorhandene Geld zu investieren, anzulegen und durch passive Einkünfte zu vermehren. Eine wichtige Rolle können Anlageformen wie Fest- und Tagesgeld spielen, höhere Renditen lassen sich allerdings mit Fonds, Aktien oder auch ETFs erzielen. Welches Investitionsrisiko dabei eingegangen wird, ist maßgeblich von der eigenen Persönlichkeit abhängig. Risikoreiche Anlagen bringen möglicherweise höhere Renditen, bergen aber auch immer ein Risiko. Zusätzliche Möglichkeiten für passives Einkommen sind Immobilieninvestitionen oder auch kreative Tätigkeiten, die langfristig für Einkünfte sorgen (Buchautoren, Künstler, Website-Betreiber). Solche Einnahmen sind aber eher als Zubrot zu sehen, da sie wegfallen können. Ab wann ist finanzielle Freiheit erreicht - wie hoch muss das Vermögen sein? Es gibt ihn nicht, den Betrag X, der die finanzielle Freiheit definiert. Stattdessen ist die benötigte Summe maßgeblich von den eigenen Bedürfnissen abhängig. Das Ziel ist erreicht, wenn die passiven Einkünfte zusammen mit dem vorhandenen Vermögen ausreichen, um das Leben bis zum Ende finanzieren zu können. Wer minimalistisch lebt und nur seine Fixkosten decken möchte, braucht nicht viel Geld für die finanzielle Freiheit. Wer hingegen auf Weltreise geht, teure Immobilien kaufen und Anschaffungen tätigen möchte, ist sehr viel später wirklich frei. Der richtige Weg ist die wichtigste Voraussetzung dafür, dass die gesteckten Ziele wirklich erreicht werden. Dieser Weg besteht nicht allein aus sparen, aber auch nicht allein aus Investitionen. Die Trias aus Einkommen generieren, sparen & investieren ist der einzig logische Weg, um finanzielle Freiheit zu erlangen. Nur wenige Ausnahmefälle haben das Glück, durch einen Lottogewinn innerhalb von 24 Stunden zur maximalen finanziellen Freiheit zu kommen. Sich darauf zu verlassen, ist allerdings kein guter Ansatz. Fazit: Finanziell frei - der ewige Traum, der keiner bleiben muss! Es gibt Menschen, die haben sich mit dem Gedanken an ein Leben in Arbeit bereits abgefunden. Aber muss das sein? Tatsächlich besteht die Möglichkeit der finanziellen Freiheit für alle Menschen. Entscheidend ist, dass die richtigen Schritte in die Wege geleitet werden. Manchmal kann der Weg zum Ziel auch Entbehrungen beinhalten, dafür lockt aber eine unabhängige und freie Zukunft. Dank der Digitalisierung haben sich die Möglichkeiten deutlich verbessert, passive Einkünfte zu generieren! Heute sind die Ansätze sehr vielfältig und in Kombination mit geschickten Investitionen und der Nutzung von Sparpotenzialen lassen sich Ziele realisieren! Beim Sparen ist das Internet ein wertvoller Ansatz. Preisvergleiche, die Suche nach Deals und flächendeckende Informationen unterstützen den Weg zum Ziel. Am Ende wartet dann ein Leben ohne finanzielle Abhängigkeit mit einem soliden Lebensstandard.

Emittent/Herausgeber: United Newswire

Schlagwort(e): Finanzen



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.