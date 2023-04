Aktie im Fokus: Was zum Teufel ist eine SBOM und warum sollten wir uns darum kümmern?

Anzeige / Werbung

Diese Headline haben wir von einem Artikel des Cybersecurity-Spezialisten William Choppa übernommen und dieser führt weiter aus:

"Das FBI hat nach mehreren CISA-Warnungen auch eine Warnung bezüglich Software-Schwachstellen von medizinischen Geräten herausgegeben (Link). Skrupellose Cyberterroristen können Bluetooth, Wi-Fi und andere Ferntechnologien nutzen, um medizinische Geräte wie Insulinpumpen, intrakardiale Defibrillatoren, mobile Herztelemetrie, Herzschrittmacher und intrathekale Schmerzpumpen zu infiltrieren und so die Gesundheit und das Leben von Patienten zu gefährden, indem sie z.B. die Messwerte eines Monitors verändern oder eine Überdosis Medikamente verabreichen. Hacker nutzen ungesicherte Geräte aus und können den Betrieb medizinischer Einrichtungen stören und gefährden die Vertraulichkeit und Integrität von Patientendaten."

Dies ist natürlich ein Grund, warum die US-Behörden die Gangart verschärfen und die Bereitstellung einer SBOM-Datei und das Monitoring dieser zwingend bei Neuzulassungen von medizinischen Geräten vorsehen.

Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* ist eines von wenigen Unternehmen, die eine Plattform anbieten, die das Management von SBOM-Dateien, wie sie nun zunehmend von Behörden gefordert werden, in professioneller Weise, auch auf einem Enterprise-Level, ermöglicht. Die (nicht vollständige) Kundenliste von Cybeats spricht eine deutliche Sprache und verifiziert in unseren Augen die Funktionalität und Güte des SBOM-Studios von Cybeats. Aus Sicherheitsaspekten vermeidet man zwar, die Kunden direkt zu benennen, aber auch die "Umschreibungen" lassen Schlüsse auf die gewichtigen Namen zu:

Ein global agierendes Industrietechnologieunternehmen (über 50 Milliarden USD Börsenwert);

Integral Ad Science (NASDAQ: IAS), ein Spezialisten für digitale Werbung;

ein weltweit führendes Unternehmen für Energiemanagement und digitale Automatisierung (Umsatz von rund 30 Milliarden Euro);

eines der Top-3-Medizintechnik- und Geräteunternehmen weltweit; und

ein Unternehmen für intelligente Gebäude- und Industrietechnologie.



In der Testphase befinden sich derzeit:

"EINIGE" in Michigan ansässigen Automobilunternehmen;

einer der Top 3 der Videospiel-Branche;

Google, Amazon, Facebook, Apple oder Microsoft (genannt die "Top 5"); und

Microsoft, Oracle oder SAP (genannt "Top-3-Software Unternehmen nach Umsatz).



Und diese Entwicklung setzt sich immer weiter fort. Mit ein Grund ist der gesetzliche Zwang, den die US-Regierung im ersten Schritt einer Branche auferlegt: Die Hersteller von medizinischen Geräten (MDM) werden dazu verpflichtet, bei Neuzulassungen nicht nur eine SBOM-Datei zu liefern, sondern diese auch in Zukunft zu überwachen, um auf etwaige Sicherheitslücken mit Updates reagieren zu können.

Appropos Automobilunternehmen - der Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)*-CEO war zuletzt Sprecher auf einer Veranstaltung der Branche und plädierte für die Harmonisierung der Cybersecurity-Vorschriften:

Veraltete, "löchrige" Software repräsentiert eines der Haupteinfallstore von Hackern in Computernetzwerke. Einmal infiltriert, können die Verbrecher die Kontrolle übernehmen und Fahrzeugflotten, Firmen, Städte, Bezirke oder sogar Länder lahmlegen, und so Schäden im Millionen, ja, vielleicht sogar im Milliardenbereich anrichten. Aber gerade diese Möglichkeit des Eindringens kann man sehr gut absichern, und darum drängt man sogar auf Regierungsebene auf die Umsetzung von SBOM-Management, so wie es Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* anbietet und dies von der Industrie auch angenommen wird.

Zuletzt: Cybeats Announces Successful Product Delivery to its Leading Energy Management, ICS and Automation Clients

Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* hat sein SBOM Studio erfolgreich an zwei seiner größten Kunden geliefert:

einen weltweit führenden Anbieter für Energieversorger-Management und

ein Fortune-500-Unternehmen für Gebäudetechnik und Industrieautomation.

Die Verträge mit diesen beiden Kunden haben eine Laufzeit von drei Jahren.

Bei beiden Engagements wird die führende Lösung von Cybeats eingesetzt, um die Kosten für die Sicherung seiner Produkte zu senken, indem SBOM-Sharing ermöglicht wird, genaue SBOM-Daten und Tools bereitgestellt werden, um SBOM in großem Maßstab zu verwalten.

News-Fazit:

Die Tatsache, dass nun gleich zwei augenscheinlich sehr große Unternehmen das SBOM Studio von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* erfolgreich in ihr IT-System integriert haben, ist der unbestreitbare Beweis, dass das System nicht nur die höchsten Anforderungen der Industrie erfüllt, sondern auch in der Lage ist, die Bedürfnisse von großen Organisationen zu managen.

Wir sind der festen Überzeugung, dass sich das SBOM-Studio von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* in den kommenden Wochen und Monaten als DAS branchenübergreifende Tool für die Sicherung der Software-Lieferkette herauskristallisieren wird. Der gesetzliche Zwang (FDA-Zulassungsauflage) wird den Vorgang noch beschleunigen können.

Wir sind fest davon überzeugt, dass die Aktie von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* auf diesem Niveau ein absolutes Schnäppchen darstellen könnte, ja, wir gehen sogar einen Schritt weiter und gestehen der Technologie zu, zum marktbeherrschenden "Must-Have" jedes Cybersecurity-Verantwortlichen zu werden. Meinung Redaktion

Die Vulkan Files - ein weiterer Grund, den SBOM-Standard umzusetzen!

Die Vulkan-Files haben es enthüllt: Angriffe auf kritische Infrastruktur über Computernetzwerke sind ein Teil der Cyber-Kriegsführung. Ein entgleister Zug, eine lahmgelegte Wasserversorgung, ein blockierter Flughafen, ein stromloses Krankenhaus - es gibt so unendlich viele Ziele! Trotz des Umstandes, dass alle diese Einrichtungen mit hochwertigeren Cyber-Sicherheitseinrichtungen geschützt sind, finden listige Hacker immer neue Schlupflöcher, um Netzwerke zu infiltrieren. Ein Tor ist einfach "fehlerhafte Software", aber dieses kann durch den Einsatz von SBOMs zuverlässig abgesichert werden.



Die Bedeutung von SBOM-Management in der Zukunft

Organisationen und Regierungen werden sich der Bedeutung der Sicherheit der Softwarelieferkette (SBOM) zunehmend bewusst. Das Weiße Haus hat eine Durchführungsverordnung unterzeichnet, die vorschreibt, dass alle Anbieter, die für die Lieferung von Software an Bundesbehörden verantwortlich sind, eine SBOM vorlegen MÜSSEN. Anfang 2023 wurden die Regularien noch einmal verstärkt. Entwickler von Medizinischen Geräten (mit Software) MÜSSEN eine SBOM-Datei bei der Zulassung vorlegen und nach der Zulassung überwachen.

Es wird erwartet, dass SBOM branchenübergreifend mehr und mehr zu einem globalen Standard wird. Das SBOM Studio von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* bietet einzigartige Tools (SOC 2 zertifiziert) zur Verwaltung von SBOMs:

Automatisiertes SBOM-Management

Beschleunigtes Schwachstellenmanagement

Verbesserter Arbeitsablauf für Sicherheitsoperationen

SBOM-Sharing und -Austausch

Datengesteuerte Geschäftsentscheidungen

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Verletzung von Lizenzen

VEX-Funktionalität

SBOM-Qualitätsfaktor



Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* ist, - laut den uns vorliegenden Informationen -, das einzige börsennotierte Unternehmen mit Fokus auf dem Management und der Überwachung von SBOM-Dateien. Und das augenscheinliche "Feuer am Dach" sämtlicher Industrien, die irgendwie mit Software zu tun haben, beginnt sich rasch auszubreiten, denn seit 2019 sind risikoreiche Software-Schwachstellen im Einzelhandels- und E-Commerce-Sektor um 557 % gestiegen, im Internet of Things (IoT)-Sektor um 130 % und bei Luft- und Raumfahrt, Automobil, Transport und Logistik sah man einen Anstieg von 232 % (Quelle).

Cybeats Technologies Corp.*