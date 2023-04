Der VW ID.4 ist in Deutschland nun wieder in der Basisversion Pure konfigurierbar. Damit sinkt der Einstiegspreis für den ID.4, der in der Variante Pure nun 125 kW leistet und mit dem 52-kWh-Akku kommt, auf 40.335 Euro für das vorkonfigurierte Modell bzw. auf 42.635 Euro für das frei konfigurierbare Modell. Das sind jeweils 6.000 Euro weniger als der ID.4 Pro Performance mit 150-kW-Motor und 77-kWh-Batterie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...