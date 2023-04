Die K+S-Aktie (WKN: KSAG88) legt zwar heute zu, schleicht aber seit Ende Februar langsam in den Keller. Aktuell notiert das Papier bei 18,70 €, hat also binnen eines Monats um -16% nachgegeben und steht auch auf Jahressicht im Minus. Sollten Anleger den Titel meiden oder gibt es Gründe, die für einen Kauf sprechen? Die K+S AG mit Sitz in Kassel bietet eine Vielzahl von Rohstoffen an, die vor allem der Landwirtschaft in Form von Dünger zugutekommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...