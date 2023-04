AUSTIN (IT-Times) - Der kalifornische Elektroauto-Hersteller Tesla hat in China alle Hände voll zu tun, da die Wettbewerbsintensität bei New Energy Vehicles (NEVs) stark zunimmt. Der US-amerikanische Automobilhersteller Tesla Inc. (Nasdaq: TSLA, ISIN: US88160R1014) plant die Produktion von vier Millionen...

Den vollständigen Artikel lesen ...