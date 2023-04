Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Volatilität an den Anleihemärkten blieb auch in dieser Woche hoch, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Zwar sei mit Blick auf den Bankenstress etwas Ruhe an den Märkten eingekehrt, aber die Renditen der Staatsanleihen würden weit unter den Niveaus rangieren, die kurz vor der Regionalbankenkrise in den USA erreicht worden seien. Die Renditen auf zehnjährige T-Notes lägen aktuell bei 3,35% und die für zehnjährige Bunds bei 2,25% und damit auch im Vorwochenvergleich mit einer Tendenz nach unten. Auffällig sei die Bewegung der zweijährigen Renditen gewesen, die in den USA innerhalb von wenigen Tagen um rund 25 Basispunkte nachgegeben und damit die zunehmende Erwartung widergespiegelt hätten, dass die FED bald den Leitzins senken könnte, statt ihn anzuheben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...