Im ersten Quartal des Jahres 2023 wurden in Deutschland Wohnimmobilien für etwa 1,2 Mrd. Euro gehandelt. Wie der Immobiliendienstleister Savills weiter mitteilt, wurde ein so niedriges Quartalsvolumen zuletzt Anfang 2011 erfasst. Das Volumen verteilt sich auf nur 20 Wohnungsdeals. Im Mittel der vergangenen zehn Jahre waren es pro Quartal durchschnittlich dreimal so viele Verkäufe. "Angesichts der Unsicherheit bei den Zinsen agieren viele Investoren nach wie vor zurückhaltend. Dies erklärt die spürbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...