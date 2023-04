Der US-amerikanische Hersteller von Verpackungsmaterial wurde von der UBS in dieser Woche von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und mit einem Preisziel von 59 $ versehen. Im dritten Quartal dieses Jahres werde die Nachfrage wieder anziehen. Die Analysten rechnen beim Gewinn je Aktie mit ordentlichen Steigerungsraten (+ 13 % jährlich). Sie halten daher den aktuellen Bewertungsabschlag von 10 bis 20 % für nicht gerechtfertigt.



Die Aktie von SEALED AIR hatte vor einem Jahr sogar bei 70 $ notiert. Im Nachlauf der jüngsten Quartalszahlen (9. Februar) ging es abwärts bis zum Zwischentief bei 41,98 $ (24. März).



Der aktuelle Börsenwert führt zu teilweise moderaten Kennziffern. 6,8 Mrd. $ stehen gegen erwartete 6,2 Mrd. $ Umsaz in 2024, somit gilt KUV 1,1. Die KGV-Range reicht von 12,8 (Basis 2023) bis 10,0 (Basis 2025). Nun zum nicht moderaten Teil:



Das Eigenkapital ist allerdings durch frühere Aktienrückkäufe auf 344 Mio. $ zurückgefahren worden. Bei einem Goodwill von mehrfacher Höhe (2,17 Mrd. $) ist das auffällig. Die langfristigen Schulden betragen 3,24 Mrd. $. Es entsteht der Eindruck einer sehr sportlichen Fahrweise bei der Finanztechnik.



Eine inhaltliche Perspektive besteht, denn das Unternehmen ist innovativ insbesondere im Hinblick auf nachhaltige Verpackungsformen. Die laufende Erholung kann man daher mit einer spekulativen Position in angemessener Größe begleiten.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



