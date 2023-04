Seit Monaten hängt der Aktienkurs von Nordwest Handel in einer relativ engen Spanne zwischen 20 und 23 Euro fest. Auf dem aktuellen Niveau von 21 Euro bringt es der Einkaufsverbund für mittelständische Händler aus den Bereichen Bau, Handwerk, Haustechnik und Stahl auf einen Börsenwert von etwas mehr als 67 Mio. Euro. Das ist alles andere ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: Nordwest Handel, Multitude appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...