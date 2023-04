BONN (IT-Times) - Die Deutsche Telekom AG (DTAG) hat die Mehrheit an der US-amerikanischen Tochtergesellschaft T-Mobile US übernommen, eher als zunächst geplant. Der Telekommunikationsnetzbetreiber Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508) wollte die geplante Mehrheit am US-Mobilfunknetzbetreiber T-Mobile...

Den vollständigen Artikel lesen ...