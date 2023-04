Zürich (www.anleihencheck.de) - Das US-Bankensystem erlebt derzeit einen massiven Liquiditätsstress, der sich zunehmend global ausbreitet, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management in Zürich.Die Märkte würden die Systemstabilität immer mehr in Frage stellen. Hauptgrund für die Unruhen sei allerdings die restriktive Geldpolitik und nicht die insgesamt noch sehr soliden Bankbilanzen und Kapitalausstattungen. Die Lage sei also in keiner Art und Weise mit der Finanzkrise von 2008 zu vergleichen. Trotzdem könne eine geldpolitisch induzierte Liquiditätsverknappung selbst bei gesunden Finanzinstituten jederzeit zu einem 'Bank-Run' und damit raschen Einlagenabflüssen führen. Dabei sei die Ansteckungsgefahr für das gesamte System groß. ...

