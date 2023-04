Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im jüngsten Bankenbeben haben Covered Bonds einmal mehr das Vertrauen der Anleger in die besondere Sicherheit bestätigt, so die Analysten der DekaBank.Während unbesicherte Financials vieler Emittenten aus Sorge vor einer Liquiditätsklemme zwischenzeitlich teils kräftige Kursabschläge erfahren hätten, hätten sich gedeckte Anleihen sehr stabil gehalten. Während der größten Turbulenzen hätten die Emissionsbanken die Neuemissionstätigkeit zwar vorübergehend eingestellt, doch nach kurzer Pause hätten alsbald wieder gedeckte Anleihen erfolgreich platziert werden können. Die Prämien für das neue Material seien mit 1 bis 5 Bp sehr niedrig geblieben, sodass auch auf dem Sekundärmarkt kaum negative Auswirkungen spürbar geworden seien. Nach der Emissionspause sei der große Refinanzierungsvorsprung im Vergleich zu vorherigen Jahren etwas abgeschmolzen, doch die meisten Banken würden immer noch ein komfortables Polster mit sich führen, sodass in nächster Zeit kein sonderlicher Druck durch Neuemissionen zu befürchten sei. (Ausgabe April 2023) (06.04.2023/alc/a/a) ...

