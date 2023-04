Dass TUI an der Börse angesichts der laufenden Kapitalerhöhung unter Druck geraten würde, damit war nur zu rechnen. Aktuell vollzieht sich der Abwärtstrend aber in einem besorgniserregenden Tempo. Das Papier erreicht immer neue Negativrekorde und auch die Bezugsrechte scheinen schlicht niemanden hinter dem Ofen hervorzulocken.Zeitweise rutschte TUI (DE000TUAG505) im gestrigen Handel bis auf 6,16 Euro herab, was nicht weniger als einem Rekordtief entspricht. Nicht einmal in der Hochphase der Pandemie, als die Geschäfte mehr oder minder stillstanden, wurden ...

