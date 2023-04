Das Angebot der privaten Altersvorsorge hat sich in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt: Die klassischen Lebensversicherungen haben an Bedeutung verloren, kapitalmarktorientierte Angebote deutlich dazugewonnen. Zudem gab es zahlreiche Anpassungen, was Gestaltung und Flexibilität angeht.Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) begleitet seit vielen Jahren diese Entwicklung und hat nun zum dreizehnten Mal die Landschaft der privaten Rentenversicherungen untersucht. Und auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...