IBU-TEC ist Spezialist für Batteriematerialien. Das Unternehmen hat einen weiteren Vertrag mit einem wie es heißt "renommierten globalen Automobilkonzern" bekannt gegeben. Am Markt kursiert das Gerücht, dass es sich dabei um den VW-Konzern handelt. Konkret geht es um die Entwicklung und Produktion eines neuartigen LFP-Kathodenmaterial für E-Autos. Bereits im zweiten Halbjahr 2023 will IBU-TEC signifikante Mengen des Materials am Standort Weimar herstellen. Finanzielle Details sind nicht bekannt bzw. unterliegen der Vertraulichkeitsvereinbarung. Dem Vernehmen nach ist man mit weiteren potenziellen Kunden im Gespräch. Die Aktie notiert gut 40 % unter ihrem Allzeithoch, in der Spitze per Ende September 2022 waren es sogar rd. 75 %. Man muss erst in die Bewertung - 162 Mio. € Börsenwert stehen gegen 60 Mio. € Umsatz - hineinwachsen. Weitere Erfolgsmeldungen sind notwendig aber auch absehbar. Für spekulative Anlegernaturen ist die Aktie mit enger Risikoabsicherung (max. 27 €) eine Option.



