IGP Advantag AG: Nach vorläufigen Zahlen wurde im Geschäftsjahr 2022 eine deutliche Ergebnissteigerung trotz einer geringer als geplanten Gesamtleistung erzielt. Berlin, 06.04.2023 - Nach noch vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 hat die IGP Advantag AG (ISIN DE000A1EWVR2, WKN A1EWVR) in einem äußerst herausfordernden Marktumfeld eine Gesamtleistung von 62,7 Mio. EUR (Vorjahr: 65,7 Mio. EUR) erwirtschaftet. Die Prognose von 65,0 bis 70,0 Mio. EUR wurde damit verfehlt, wobei sich noch positive Effekte aus Konsolidierungen ergeben können. Baunahe Dienstleistungen verbuchten weitere Baufortschritte, Abnahmen verzögerten sich Bei den Baudienstleistungen verzögerten Personalengpässe in den Behörden und auf vielen Baustellen die Abnahme von erbrachten Leistungen auch im Berichtsjahr. Trotzdem konnte bei einem größeren Projekt die ursprünglich für 2021 geplante Teilschlussrechnung nun endlich gestellt werden. Baufortschritte wurden beim Umbau des Hotels in der Schaperstraße in Berlin-Wilmersdorf zu einer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie beim Mauritius Health & Care Campus in Steinfurt verbucht. Im eigenen Projektgeschäft konnten mehrere geplante Baufortschritte in Fürstenwalde realisiert werden. Der Handel mit CO 2 -Zertifikaten litt unter dem Markteinbruch im ersten Quartal Auf den europäischen Märkten für Emissionszertifikate sank das Handelsvolumen 2022 gegenüber dem Vorjahr deutlich. Diesem Trend konnte sich auch Advantag Services nicht entziehen. Besonders im ersten Quartal, nachdem Russland den Krieg gegen die Ukraine begann, wurde eine starke Zurückhaltung der Kunden verzeichnet, die sich erst gegen Jahresende abschwächte. Der Rückgang betraf allerdings allein den Absatz der EU-Emissionsberechtigungen (EUA) und Certified Emission Reductions (CER). Im Geschäft mit nationalen Emissionszertifikaten (nEZ) konnte Advantag den Absatz um fast 10% ausweiten. Insgesamt sank der Absatz von Zertifikaten um 23%, die Durchschnittserlöse stiegen um rund 14%. Mit der Akquisition neuer Kunden aus dem Kreis der Brennstoffhändler wurde im vierten Quartal bereits eine solide Basis für einen weiter anziehenden Zertifikatehandel gelegt. Ergebnis (EBITDA) übertraf das Vorjahr deutlich Bei den Baudienstleistungen wird die Rechnungsstellung bei einigen Aufträgen wegen der verspäteten Abnahmen erst in Folgequartalen erfolgen. Zudem belasteten Abschreibungen auf Forderungen. Deutliche Beiträge lieferten die im Juni 2021 übernommene BRH Generalplaner GmbH, die für 12 Monate konsolidiert wurde (Vorjahr: 7 Monate), sowie die Ende 2022 erworbene Gräf Gardinen und Raumausstattungs GmbH & Co KG, die inzwischen als Gräf Hotel- und Objektausstattung GmbH firmiert. Die Erfolge aus den Baufortschritten im eigenen Projektgeschäft werden erst in den Folgejahren in größerem Umfang verbucht werden können. Bei Advantag stieg der Anteil des margenschwächeren Geschäfts mit Intermediären. Das Konzernergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) konnte gegenüber dem Vorjahr von 0,9 auf 3,1 Mio. EUR deutlich gesteigert werden und liegt damit sicher innerhalb der Bandbreite der Prognose von 2,5 bis 4,0 Mio. EUR. Ausblick Aktuell verzeichnen die Architekturbüros des IGP Advantag-Konzerns eine hohe Auslastung und planen, den Personalstamm weiter auszubauen. Der weitere Geschäftsverlauf bleibt aber angesichts des schwierigen Branchenumfeldes (hohe Baukostenpreise, stark gestiegene Zinsen, Insolvenzen von Pflegeheimbetreibern und Bauträgern, anstehende Änderungen bei den gesetzlichen Anforderungen an die energetische Sanierung von Gebäuden) mit größeren Unsicherheiten als üblich behaftet. Der Vorstand verzichtet daher vorerst auf eine Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2023. Über die IGP Advantag AG Die in Berlin ansässige IGP Advantag (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR) ist ein integrierter Infrastrukturdienstleister mit ausgeprägtem Spezialwissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der AEC-Industrie (AEC: Architecture, Engineering and Construction). Das Dienstleistungsspektrum reicht von der Klärung planungs- oder baurechtlicher Sondersituationen über die Generalplanung und Projektsteuerung sowie die Durchführung und Bauleitung bis zur Objekt- und Qualitätsüberwachung sowie Inbetriebnahme. 1998 gegründet, verfügt die IGP Gruppe über langjährige Erfahrung und beschäftigt heute mehr als 400 hochqualifizierte eigene und freie Mitarbeiter. In einem von vielen kleinen regionalen Nischenanbietern und wenigen großen Immobilien- und Baukonzernen geprägten Markt vereint die IGP Advantag hohe Wertschöpfungstiefe und hohen Dienstleistungsanteil auf einzigartige Weise. Wiederholte Erfolge bei Ausschreibungen für öffentliche Spezialbauten sowie Referenzen aus zahlreichen internationalen Großprojekten sind Beleg für die hervorgehobene Wettbewerbsposition. Mit der eigenen BIM-Software [überbau] verfügt der Konzern zudem über eine umfassende Lösung zur Prozessdigitalisierung, resultierend in überdurchschnittlicher Effizienz und Budgetdisziplin. Einen Großteil der Gesamtleistung erzielt die IGP Advantag mit Auftraggebern im öffentlichen Sektor. Die Schwerpunkte liegen auf Bildungs- und Gesundheitsimmobilien, grünen Büroimmobilien sowie relevanten Infrastrukturprojekten wie Flughäfen, Bahnhöfen oder Logistikstandorten. Entsprechende Gebäude wie Krankenhäuser oder Schulen sind oft sehr energieintensiv, weshalb Nachhaltigkeitsthemen von Green Building bis zum Emissionshandel von hoher Relevanz für die IGP Advantag sind. Insgesamt adressiert der Konzern mit seinem Leistungsportfolio besonders stark Megatrends wie Bildung, Gesundheit, Klimaschutz und Digitalisierung. Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der IGP Advantag AG dar. Eine die Aktien der IGP Advantag AG betreffende Investitionsentscheidung sollte ausschließlich auf der Basis der geprüften Jahresabschlüsse sowie des gebilligten Wertpapierprospektes erfolgen, die unter https://www.igp-advantag.ag/finanzberichte veröffentlicht worden sind.

