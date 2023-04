Linz (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Reserve Bank of Australia (RBA) in den vergangenen Monaten den Leitzins auf 3,5% angehoben hat, bleibt er dieses Mal unverändert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die australischen Währungshüter würden mit einem Rückgang der Inflation rechnen. Mit einer Abkühlung der Konjunktur sollte sich auch der nach wie vor enge Arbeitsmarkt beruhigen. Mit vorsichtigen Aussagen behalte sich die RBA vor, vielleicht doch noch einmal an der Zinsschraube zu drehen. Der Australische Dollar habe nach der Zinsentscheidung etwas an Wert verloren. (06.04.2023/alc/a/a) ...

