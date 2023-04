Nordex überraschte die Aktionäre mit einer weiteren Hiobsbotschaft. Da die Emission von Anleihen derzeit zu teuer ist, wich man auf eine Wandelanleihe aus, was die Aktionäre in Zukunft aber im Zweifel verwässern wird.Die Emission der neuen Wandelanleihe von Nordex (DE000A0D6554) kam weder bei den Aktionären noch den Gläubigern gut an. Für die Aktionäre bedeutet eine Wandelanleihe immer, dass man in Zukunft durch eine Wandelung der Anleihe in Aktien des Unternehmens verwässert werden kann. Wie bei der Emission von Wandelanleihen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...