Die T-Aktie bewegte sich trotz aller Krisen in den letzten Monaten immer weiter in die Höhe und erreichte mit fast schon erschreckender Zuverlässigkeit immer neue Höchststände. Zu verdanken haben die Anleger dies so ziemlich einzig und allein den guten Geschäften der Tochter T-Mobile US.Bei jener eine Mehrheit der Anteile zu erreichen, dieses Ziel hat die Deutsche Telekom (DE0005557508) sich schon seit einer ganzen Weile auf die Fahne geschrieben. Nun kündigte das Unternehmen im Rahmen der Hauptversammlung überraschend früh an, dabei bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...