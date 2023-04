Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4151/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/36 geht es um grüne Kurse am Gründonnerstag, obwohl die Grünen die Börse nicht mögen, zumindest die Politiker:innen unter Ihnen, die Wähler:innen wollen die Börse eh (mehr dazu morgen in einer Sonderfolge). News gibt es zu Erste Group, Cleen Energy/FMA, CA Immo-HV. Research zu Verbund, FACC, UBM und AT&S. Peter Heinrich hat mit Veranstalter Thomas Böttcher die finalen Infos zum Börsentag in Wien am 15.4. besprochen: ...

