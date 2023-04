DJ PTA-News: heygold SE: Eintragung des Unternehmensgegenstandes ins Handelsregister

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Köln (pta/06.04.2023/12:35) - Die heygold SE hat am 09. März 2023 eine offizielle Stellungnahme der Deutschen Bundesbank erhalten, dass im Hinblick auf § 43 Abs. 1 Kreditwesengesetz (KWG) und § 10 Abs. 7 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) keine Einwendungen gegen die Eintragung des Unternehmensgegenstandes in das Handelsregister bestehen. Mit der Erteilung dieses Negativattestes der Deutschen Bundesbank und der somit erteilten Bestätigung der Erlaubnisfreiheit der von der heygold SE betriebenen Geschäftstätigkeiten wurde am 29.03.2023 der beschlossene satzungsgemäße Unternehmensgegenstand in das Handelsregister eingetragen.

Dieser lautet wie folgt:

"§2 Gegenstand des Unternehmens

(1) Der Gegenstand des Unternehmens ist

- der Handel mit und von Edelmetallen,

- die Entwicklung von tokenisierten Produkten,

- der Vertrieb von Gutscheinen zum Sachbezug,

- die Veräußerung von Miteigentumsanteilen an einem definierten Sammelbestand,

- die Veräußerung von Token als Nachweis für Miteigentumsanteile am Sammelbestand,

- die Entwicklung, Betrieb und Vertrieb eines Paybacksystems, insbesondere eines Punktesystems in Form von "Goldnuggets"

(Ende)

Aussender: heygold SE Adresse: c/o Motorworld, Butzweilerstraße 35-39, 50829 Köln Land: Deutschland Ansprechpartner: Magdalena Lorbach Tel.: +49 221 294 90 711 E-Mail: info@heygold.se Website: heygold.se

ISIN(s): DE000A3H3L28 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

