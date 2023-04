Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Chefvolkswirt der EZB, Lane, setzt ein Fragezeichen hinter die Entscheidung vom Mai und weist darauf hin, dass diese von den Inflationsperspektiven, einschließlich der zugrunde liegenden, abhängen wird, so die Experten von XTB.Aus diesem Grund, so Lane, gebe die EZB keine Leitlinien für die nächste Sitzung vor und alles hänge von den Daten und ihren Aussichten ab. Andererseits sage er, dass, wenn sich die Daten wie in den Projektionen entwickeln würden, im Mai eine Zinserhöhung erfolgen dürfte. Es sei jedoch unklar, in welcher Form. Der Markt hingegen gehe derzeit von einer geringeren Anhebung aus, d. h. von 25 Basispunkten. ...

