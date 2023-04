Der Verein S.A.F.E. (Software Alliance for E-mobility) hat die Marke von 100 Mitgliedern geknackt. Sieben neue Mitglieder kamen seit Anfang 2023 hinzu. Der Fokus der Vereinsarbeit liegt auf einer Transparenzsoftware, die S.A.F.E. zur Durchführung eichrechtskonformer Ladevorgänge bereitstellt. Das Interesse am deutschen Markt sei sehr groß, sodass zunehmend auch Unternehmen aus dem Ausland in der Mitgliedschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...