Der DAX befindet sich aktuell weiterhin in einer Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend und hatte am Vortag die Unterstützungszone um 15.500 Punkte erreicht. In diesem Bereich ist der DAX wieder nach oben abgeprallt und hat die Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt. Aktuell zeigt sich der DAX im Bereich um 15.550 Punkte im ruhigen Handel. Die nächste Anlaufmarke ist nun das Verlaufshoch bei 15.736 Punkten, darüber der Bereich um 15.800 Punkte. Solange ...

