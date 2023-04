Gestern pfui - heute hui: Die TUI-Aktie sorgt an der Börse derzeit für Furore. Während die vierte Kapitalerhöhung zum Abbau von Milliarden-Schulden läuft, springt der Aktienkurs vor Ostern prozentual zweistellig in die Höhe. Das Bezugsrecht, mit dem man sich junge TUI-Aktien besorgen kann, explodiert zeitweilig sogar um über 150 Prozent. Was dahinter steckt. Der Kursrutsch der Papiere der TUI-Aktie hat zumindest am Donnerstag ein Ende gefunden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...