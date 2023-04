Ismaning (ots) -Mehr Zeit, wer wünscht sich das nicht im herausfordernden Multitasking-Alltag? Gerade in Belastungssituation brauchen wir Kraft und Ausdauer und möchten dazu noch innerlich entspannt bleiben. Ohne ausreichend essentielle Nährstoffe gelingt das nicht, denn der Bedarf an den Mikronährstoffen Magnesium und B-Vitaminen steigt in Stresssituationen an.Für alle, die in einer körperlich wie mental fordernden Lebenssituation stecken (z. B. Beruf, Studium oder familiäre Belastung), gibt es ab April 2023 das bewährte Magnesium Diasporal® Pro Depot Muskeln und Nerven jetzt auch im praktischen Direktstick. Dieser schmeckt angenehm nach schwarzer Johannisbeere und eignet sich für die schnelle Einnahme unterwegs, ohne Wasser.Das Nahrungsergänzungsmittel unterstützt mit hochdosiertem Magnesium die normale Muskelfunktion, die Vitamine B1, B2, B6 und B12 tragen zur normalen Funktion des Nervensystems und des Energiestoffwechsels bei. Zudem ist das Produkt vegan und enthält weder Zucker, Laktose oder Gluten. Eine Packung enthält 30 Sticks (exklusiv in der Apotheke, UVP: 17,50 EUR). Die Einnahme wird einmal täglich empfohlen.Tipp: Als gute Einnahmealternative bietet sich auch die bewährte und patentierte 2-Phasen-Tablette mit dem einzigartigen Depot-Effekt mit Sofort- und Langzeitfreisetzung an. Die Kombinationsprodukte von Diasporal® Pro im neuen Packungsdesign sind eine gute Unterstützung für die Entspannung im Alltag. Mehr Infos unter: www.diasporal.comPressekontakt:Protina Pharmazeutische GmbHLeitung Public RelationsAndrea BeringerAdalperostraße 3785737 Ismaning+49 (0)89 996 553 138beringer.andrea@protina.dewww.diasporal.comOriginal-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79747/5481696