Nachdem TUI die Durchführung einer Kapitalerhöhung bekanntgeben hatte, ging die Aktie auf Talfahrt - auch die Bezugsrechte hatten deutlich an Wert verloren. Nun legen die Scheine vor dem Osterwochenende eine Kehrtwende hin. Am Donnerstag kletterten sie zweistellig. Hier sind die Details.Die TUI-Aktie sowie der Preis für die Bezugsrechte hatten massiv zu kämpfen. Es zeigt sich , dass die Anleger immer weniger an ein großes TUI-Comeback glauben. Von Gewinnen sind die Hannoveraner weit entfernt.Der ...

