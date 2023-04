In wenigen Tagen ist es wieder so weit, der Osterhase kommt und bringt kleine Geschenke. Exporo und FondsDISCOUNT.de möchten diesen Anlass nutzen, um den Anlegern eine kleine Freude zu bereiten. Diese und weitere News im Sachwert-Ticker.Exporo: Attraktive Bonusaktion über OsternDie digitale Investmentplattform Exporo bietet Anlegern verschiedene Möglichkeiten, sich bereits mit kleinen Beträgen an Immobilien zu beteiligen. Dafür stehen die Varianten "Exporo Finanzierung" (Immobilien-Anleihen) und "Exporo Bestand" (Immobilien-Beteiligung) zur Verfügung.

Den vollständigen Artikel lesen ...