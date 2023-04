NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktien von 145 auf 140 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der neue Konzernchef Oliver Blume habe wesentliche Strategiepunkte seines Vorgängers über Bord geworfen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er dürfte nun im Juni auf dem Kapitalmarkttag des Autobauers einen Versuch starten, seine Pläne näher zu skizzieren. Eine neue Strategie koste nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Roeska fürchtet, der diesjährige Ausblick könnte zu ambitioniert sein./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2023 / 15:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2023 / 05:00 / UTC



ISIN: DE0007664039