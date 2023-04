Wien (www.anleihencheck.de) - Die Lage im Bankensektor hat sich zwar beruhigt, aber dennoch hält der Renditeabwärtsdruck an den Märkten, sowohl in den USA als auch in Europa, weiter an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Schwächer als erwartete Konjunkturdaten seien als dovishes Signal für die Zentralbanken interpretiert worden. Die ISM-Indices seien sowohl für das Verarbeitende Gewerbe (46,3 gegenüber 47,5 erwartet) als auch für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe (51,2 gegenüber 54,5 erwartet) unter den Werten des Vormonats und unter den Konsenserwartungen veröffentlicht worden. Die Auftragseingänge hätten sich in beiden Segmenten abgekühlt, was auf eine Abschwächung der Gesamtnachfrage hindeute. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...