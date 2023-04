Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der Berichtswoche stehen die Verbraucherpreisdaten für den März auf dem Programm, so die Analysten der Helaba.Sie dürften Befürwortern einer baldigen geldpolitischen Wende wenig Argumente liefern.Zwar würden die Verwerfungen im Bankensystem eindrucksvoll die Nebenwirkungen der geldpolitischen Straffung zeigen, gemessen an ihrem Hauptziel - der Eindämmung der Inflation über das Bremsen der Nachfrage - habe diese aber bisher nicht viel bewirkt. Die Arbeitslosenquote bleibe nahe ihrem 50-Jahres-Tief von rund 3,5% und damit etwa einen Prozentpunkt unter dem Niveau, wo die meisten Beobachter die "Vollbeschäftigung" oder "Gleichgewichts-arbeitslosigkeit" ausmachen würden. ...

