Wien (www.fondscheck.de) - Das Hamburger Immobilienunternehmen Becken hat von der Degussa Bank die noch verbliebenen zehn Prozent der Anteile an Industria Wohnen erworben, die einen milliardenschweren offenen Wohn-Immobilienfonds anbietet, so die Experten von "FONDS professionell".Vor eineinhalb Jahren habe das Hamburger Immobilien- und Investmentunternehmen Becken eine mehrheitliche Beteiligung an der Industria Wohnen erworben, jetzt habe es die fehlenden 10,1 Prozent arrondiert. Damit sei der Anbieter des offenen Immobilienpublikumsfonds Fokus Wohnen Deutschland (ISIN DE000A12BSB8/ WKN A12BSB) jetzt im alleinigen Eigentum des Hamburger Projektentwicklers und Asset Managers von Wohn- und Gewerbeimmobilien. ...

