Wien (www.fondscheck.de) - US-Starinvestorin Cathie Wood ist auf Einkaufstour, so die Experten von "FONDS professionell".Die Managerin baue derzeit das Portfolio ihres Flaggschifffonds, Ark Innovation ETF (ISIN US00214Q1040/ WKN A14Y8H) (ARKK), wieder um und habe im März rund 180 Millionen US-Dollar in Aktien investiert. Im Februar seien es nur rund 90 Millionen Dollar gewesen. Dabei setze die 67-Jährige auf zwei Werte, die im vergangenen Jahr massiv an Wert verloren hätten - einen davon habe sie sogar selbst in großem Stil abgestoßen. Das berichte das "Handelsblatt" unter Verweis auf Mitteilungen von Woods Investmenthaus Ark Invest. Ihre ETFs seien hierzulande nicht erhältlich. ...

