DÜSSELDORF, 6. April 2023 - Die CLIQ Digital AG hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2023 in Düsseldorf abgehalten. Zur Hauptversammlung hatten sich Aktionäre angemeldet, die rund 34 % des gesamten stimmberechtigten Aktienkapitals repräsentierten. Die Hauptversammlung hat alle Beschlüsse entsprechend den Vorschlägen der Verwaltung gefasst. Dividendenbekanntmachung Für das Geschäftsjahr 2022 wurde eine ordentliche Dividende von 1,79 Euro je Aktie beschlossen, die am Donnerstag, den 13. April 2023, ausgezahlt wird. Die Dividende unterliegt der deutschen Kapitalertragsteuer in Höhe von 25 % zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag (insgesamt 26,375 %) und gegebenenfalls der Kirchensteuer. Der nach Ausschüttung der Dividende verbleibende Bilanzgewinn der CLIQ Digital AG soll auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen werden. Der Abzug der Kapitalertragsteuer sowie des Solidaritätszuschlags und gegebenenfalls der Kirchensteuer entfällt bei Aktionären, die ihrer Depotbank eine Nicht-Veranlagungsbescheinigung ihres zuständigen Finanzamtes vorgelegt haben. Das Gleiche gilt ganz oder teilweise für Aktionäre in Deutschland, die einen Freistellungsauftrag bei ihrer Depotbank eingereicht haben, sofern sie den Höchstbetrag für die Steuerbefreiung von Kapitalerträgen nicht bereits überschritten haben. Bei ausländischen Aktionären kann die einbehaltene Kapitalertragsteuer einschließlich des Solidaritätszuschlags nach Maßgabe bestehender Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem betreffenden ausländischen Staat ermäßigt werden. Der entsprechende Antrag ist an das Bundeszentralamt für Steuern in 53221 Bonn zu richten. Umwandlung von Inhaberaktien in Namensaktien Die ordentliche Hauptversammlung der CLIQ Digital AG hat heute die Umwandlung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien in auf den Namen lautende Stückaktien (Namensaktien) beschlossen. Die Umwandlung erfordert die Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung der CLIQ Digital AG in das Handelsregister, die unverzüglich beantragt wird. Die Aktionäre werden von ihren Depotbanken über die bevorstehende Umstellung informiert und erhalten weitere Einzelheiten zur Eintragung in das Aktienregister. Weitere Tagesordnungspunkte Wahl von Frau Nathalie Nijhuis-Lam in den Aufsichtsrat mit einer überzeugenden Mehrheit

Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Jahr 2022

Ermächtigung zur Abhaltung virtueller Hauptversammlungen genehmigt

Alle anderen Tagesordnungspunkte wurden von den Aktionären genehmigt Stellungnahme des Vorstands "Im vergangenen Jahr hat CLIQ einen entscheidenden Schritt in Richtung unserer ehrgeizigen Wachstumsziele gemacht und wir haben sichtbare Fortschritte erzielt", sagte Luc Voncken, CEO. "Alles in allem blicken wir auf ein erfolgreiches Jahr mit einer sehr guten Geschäftsentwicklung zurück, in dem wir einen Rekordumsatz und ein Rekordergebnis erzielt haben", sagte Ben Bos, Mitglied des Vorstandes. Kontakte Investor Relations: Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com, +49 151 52043659 Julián Palacios, j.palacios@cliqdigital.com, +49 151 18476600 Media Relations: Daniela Münster, daniela.muenster@h-advisors.global, +49 174 3358111 Finanzkalender Finanzbericht Q1 2023 und Videokonferenz Donnerstag 4. Mai 2023 Halbjahresfinanzbericht 2023 und Videokonferenz Donnerstag 3. August 2023 Finanzbericht Q3/9M 2023 und Videokonferenz Donnerstag 2. November 2023



Über CLIQ Digital Der CLIQ Digital-Konzern vertreibt an Verbraucher weltweit abonnementbasierte Streamingdienste, die Filme & Serien, Musik, Hörbücher, Sport und Spiele bündeln. Der Konzern lizenziert Streaming-Content von Partnern, bündelt ihn und vertreibt den Content über seine zahlreichen Streamingdienste. Im Laufe der Jahre hat sich CLIQ zu einem Spezialisten für Online-Werbung und die Gestaltung von Streamingdiensten entwickelt, die auf spezifische Verbrauchergruppen zugeschnitten sind. CLIQ ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigte zum 31. Dezember 2022 164 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 37 verschiedenen Ländern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf sowie Büros in Amsterdam, London, Paris und Toronto. CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. Besuchen Sie unsere Website unter https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen sowie weitere Informationen über CLIQ Digital. Folgen Sie uns auf LinkedIn | Facebook | Instagram.



